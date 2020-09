Nella finale di Europa League, vinta dal Siviglia contro l’Inter, l’ex della sfida, Ever Banega, è stato protagonista di un battibecco con Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri. Su quel siparietto è tornato oggi il Tanguito, protagonista della conferenza stampa d’addio: “E' stato un momento caldo della partita. Chiedo scusa a Conte, se gli ha dato fastidio quello che ho fatto”, riferendosi al momento in cui si è toccato i capelli per schernirlo.