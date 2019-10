Ever Banega, centrocampista del Siviglia, ex Inter, parla a Estadio Deportivo della sua esperienza in nerazzurro: "Ho sempre avuto in mente di tornare al Siviglia. Avevo detto addio ed era stata una decisione difficile, per me era diventato necessario cercare nuove sfide. La Coppa del Mondo stava arrivando, non giocavo e sapevo che qui in Spagna avrei potuto giocare a molte partite per essere convocato. Dicono sempre che 'i ritorni non sono mai buoni', ma sapevo che con il lavoro e lo sforzo avrei cambiato questa credenza. Non mi pento di essere andato all'Inter. Sono sempre stato chiaro, l'ho detto ai tifosi durante l'ultima festa fatta: pensavo che era arrivato il momento di cercare altre sfide, ma sentivo che dovevo tornare".