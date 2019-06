“Le emozioni più grandi con la Roma sono state il gol al derby e la rovesciata contro il Torino. Ogni tanto gliela faccio rivedere ancora ai miei figli”. Vecchi ricordi della Bestia che fu, nostalgia canaglia. Oggi Julio Baptista ha annunciato l’addio al calcio giocato perché non c’erano più le condizioni per andare avanti: “Un amico mi aveva chiesto di dare una mano al presidente del Cluj, sia in campo che a livello organizzativo - ha spiegato a calciomercato.com - l’allenatore, però, non puntava su di me e non mi riteneva utile alla squadra”. 42 minuti in tutta la stagione sono pochi, troppo pochi: “Così ho deciso di andare via e di lasciare il calcio”. Storia già vista: “Mi ricorda un po’ quello che è successo a Totti”.

IL FUTURO - Possibile futuro in panchina per il brasiliano: “Sto finendo il corso in Spagna per prendere il patentino da allenatore grazie al quale potrei iniziare a lavorare già dal prossimo anno”. Troppo presto però, prima vuole continuare a studiare per sapere ogni minimo dettaglio: “Vorrei continuare a imparare altre cose”. L'alternativa: “Mi piacerebbe fare il corso per diventare dirigente, poi deciderò che strada prendere”. E in quel ruolo vedrebbe bene anche un ex compagno: “De Rossi. Secondo me ha le caratteristiche giuste”. Julio si ritira con il sorriso sulle labbra, consapevole di aver raggiunto l’obiettivo che si era prefissato all’inizio della carriera: “Il mio sogno era quello di andare al Mondiale e l’ho realizzato”. Sudafrica 2010, l'avventura del Brasile di Dunga si interrompe ai quarti di finale. Qualche anno prima la svolta della carriera: “Il mio arrivo a Siviglia”. Intuizione del ds Monchi, uno che a Roma non ha lasciato grandi ricordi: “C’è stata incompatibilità tra lui e l’ambiente”.

IL MODELLO - Torniamo a Julio, che nel 2005 tocca il punto più alto della carriera firmando per il Real Madrid: “E’ stato fantastico”. Una squadra niente male, piena di campioni. Due su tutti: “Zidane e Ronaldo sono i più forti con i quali ho giocato. Erano dei fenomeni, facevano parte di un altro mondo. Gli allenamenti con loro sono esperienze che non dimenticherò mai”. Ora però è tempo di voltare pagina e pensare al futuro. Idee ancora poco chiare, ma se dovesse diventare allenatore ha già in testa un modello da seguire: “Joaquìn Caparros, che ai tempi del Siviglia mi ha cambiato ruolo. E’ stata una persona fondamentale per la mia crescita". Qualche metro più avanti et voilà, il gioco è fatto: 20 gol nella prima stagione, 18 nella seconda prima di volare ai galacticos.

IN BRASILE - Tutto però iniziò dal San Paolo: “Quando scambiai la prima maglia avevo 19 anni, fu alla fine di una partita contro il Flamengo”. Collezionista vero: “Ho più di duecento maglie conservate, ognuna ha un ricordo diverso”. Poi ci sono quelle persone con le quali non ci si perde mai di vista: “Ogni tanto mi sento ancora con Juan e Doni”. Due stagioni e mezzo in giallorosso nelle quali ha vissuto il passaggio da Spalletti a Ranieri, sfiorando anche uno scudetto. Oggi la situazione dalle parti di Trigoria è un po’ più complicata: “Quando non si vince succede questo. Se gli obiettivi non si raggiungono la situazione diventa difficile”. Come la sua al Cluj, con Iordanescu che l’ha fatto fuori e lui ha deciso di lasciare. La Bestia va in letargo, addio gol in rovesciata. Baptista è pronto a vestirsi in giacca e cravatta, per un futuro tutto da decidere.

@francGuerrieri