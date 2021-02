Julio Baptista a Roma si è distinto soprattutto per un gol nel derby. Soprannominato la Bestia per il fisico imponente, oggi sta studiando da allenatore. Lo ha intervistato Leggo.“L’esperienza in Italia alla Roma è stata incredibile. Ho avuto la possibilità di conoscere un campionato differente da tutti gli altri. Un campionato estremamente tattico. In Italia, tutto viene dopo la tattica. E’ stato bellissimo“.“Al mio primo anno, ho segnato il gol vittoria nel Derby con la Lazio. L’assist me l’ha fatto Francesco Totti. Quel gol mi ha fatto entrare nel cuore dei tifosi della Roma. Dopo quella rete, tutto è diventato più facile per me a Roma“.“Francesco Totti. Non potrei fare un altro nome. Lui è stato il re di Roma. Quello che ha fatto a Roma è incredibile. E’ stato il migliore secondo me“.“La Roma sta avendo una continuità importante. Sono importanti i dettagli. Chi arriverà al meglio della condizione, nei momenti decisivi, avrà più possibilità di vincere. Sicuramente la Roma ha la possibilità di vincere l’Europa League perché è una grande squadra. Sarà sempre una società in grado di lottare per titoli importanti“.