Ormai manca soltanto l'ufficialità da parte dei due club, ma Antonin Barak è già virtualmente un giocatore della Fiorentina: dopo una settimana di trattativa l'Hellas Verona ha accettato la proposta del club gigliato, dando il via libera al trasferimento del ceco a Firenze. L'edizione fiorentina de Il Corriere dello sport quest'oggi ha cercato di fare il punto della situazione e snocciolare le cifre dell'operazione. Il centrocampista classe '94 dovrebbe arrivare nel capoluogo toscano già nelle prossime 48 ore per le visite mediche: la formula è un prestito oneroso con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, più altri 2 relativi al conseguimento di alcuni bonus relativi alla prossima stagione. Le due società si sono poi ritenute la possibilità di tramutare l’accordo in obbligo qualora il ceco dovesse giocare almeno il 50% delle potenziali gare che disputeranno in stagione i viola.