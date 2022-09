Antonin Barak, centrocampista ceco della Fiorentina, ha parlato dal ritiro della Nazionale:



“Posso rivelare di aver avuto un incontro personale con il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, tutto sembrava ok per andare dal Verona al Napoli. Poi è arrivata la Fiorentina, era la seconda metà di maggio. Diverse cose sono state risolte e alla fine il trasferimento a Firenze si è concretizzato, e sono felice e soddisfatto di questa scelta. A Firenze ho ritrovato gli stimoli”.



A Verona, sponda Hellas, i tifosi non hanno preso bene la parte finale di questa dichiarazione: sui social i tifosi scaligeri si sono scagliati contro il loro ex beniamino. "Mercenario" è l'epiteto più frequente rivolto alla mezzala viola, che poteva davvero essere azzurra.