Tripletta, la prima in Serie A, e assist. Antonin Barak ha deciso la sfida tra Verona e Sassuolo, uomo in più della squadra di Igor Tudor, che in lui ha trovato il calciatore ideale a cui affidarsi: quantità, qualità e gol per il centrocampista ceco, che con la maglia dell'Hellas sta trovando quella continuità che fin qui gli era sempre mancata. Le sue prestazioni, ovviamente, non sono passate inosservate ai tanti uomini mercato che negli ultimi tempi hanno messo gli occhi su di lui. Le voci sul Milan non hanno fin qui portato a offerte concrete da parte dei rossoneri, mentre in Premier League cominciano a informarsi sul suo futuro...