Barbara, figlia di, ex presidente dele ora patron del, parla dei rossoneri, dei quali è stata dirigente, a Libero: "Il Milan sta facendo una stagione eccellente. Lo scudetto ovviamente è un obiettivo non facile da raggiungere. Ma io un po’ ci spero ancora. Voglio fare i complimenti alla dirigenza e ai giocatori: in pochi avrebbero pronosticato un Milan secondo in classifica a questo punto della stagione"."Lo spero, per la città e per mio padre. Sono testimone della grande passione, dell’impegno che dedica al club brianzolo, oltre al grande sforzo economico che ha sostenuto e sta sostenendo per portare il Monza dalla serie C alla B e dalla B alla serie A. Ma anche il Monza per mio padre è una questione di cuore".