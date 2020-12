Intervistata da Oggi, la presentatrice e attrice, Barbara D'Urso ha svelato alcuni dei suoi progetti futuri confermando di voler scendere in campo in politica e raccontando anche alcuni elementi della propria vita privata.



SCENDERO' IN POLITICA - "Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò"



AMORE - "La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato… In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…"