Intervenuto a margine della presentazione di Miralem Pjanic, il ds del Barcellona, Ramon Planes, ha parlato di Luis Suarez: "Luis è un giocatore importante del Barcellona, lo è stato negli ultimi anni. Dobbiamo avere molto rispetto per quei giocatori che hanno dato tanto al Barça. Dopo ciò che è successo a fine stagione, siamo un processo di cambiamento e stiamo lavorando. Il mercato termina il 5 ottobre, fino a quel momento possono succedere tante cose".



SUL NUOVO ATTACCANTE - "La dirigenza sta lavorando da mesi per migliorare la rosa. Non tutti possono giocare nel Barcellona, la ricerca di un nuovo attaccante è qualcosa di noto e nasce da lontano, ma non è subordinata alla cessione di Suarez. Il Barça deve sempre aspirare ai migliori".



SU VIDAL - "E' chiaro che siamo in fase avanzata per l'uscita di Arturo. Ne approfitto per ringraziarlo per questi due anni".