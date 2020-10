. A Torino, infatti, è arrivato un avversario senza presidente (Bartomeu si è dimesso ieri), privo di Piquè, Umtiti, del portiere Ter Stegen e di Coutinho, mortificato dall’1-3 subito nel Clasico, senza identità tattica e con Messi e Griezmann che Koeman ieri non sapeva ancora come schierare. Probabilmente Messi finta prima punta con Griezmann, Dembelé e Ansu Fati appena dietro.E’ vero che alla Juve manca Ronaldo. E che la difesa, senza Chiellini e de Ligt, con Bonucci in dubbio, può contare solo su Demiral, Danilo e Cuadrado (il quarto va inventato), ma lo stesso problema ce l’ha il Barcellona, i cui due centrali sono Lenglet e Araujo. Alternative non ce ne sono.. In campionato ha vinto solo la prima partita, con la Sampdoria, e poi ha infilato tre pareggi (Roma, Crotone e, in casa, con il Verona), risollevando la testa a Kiev dove ha battuto la Dinamo senza troppi patemi.Primo, perché per battere Crotone e Verona bastavano e avanzano anche i sostituti. Secondo, perché questa sera la squadra avrà contemporaneamente in campo Morata, Dybala, Kulusevski, Ramsey o Chiesa e segnare non può essere il problema di questa Juve. Terzo, lo stimolo di affrontare il Barcellona coinvolgerà tutti.. Se a questo si aggiunge la sua voglia di stupire con un sistema di gioco binario (3-4-1-2 in fase offensiva, 4-4-2 in quella difensiva) e l’inserimento di giovani sconosciuti (Frabotta e Portanova) che giocavano poco anche nell’Under 23 bianconera, il quadro è desolatamente dipinto. Solo che, ben lungi dall’essere un capolavoro, è irrimediabilmente una crosta.Certo, servono meno errori anche da parte dei giocatori. Meno errori tecnici (sembra strano, ma sono ancora troppi) e meno errori tattici (posizione, marcature preventive, movimenti negli spazi, copertura degli stessi). Poi serve un ritmo alto e un’aggressione costante.Nel caso in cui venisse a mancare Bonucci, assenza che peserebbe più di quella di Cristiano, non mi scandalizzerei di vedere McKennie quarto in difesa. Intanto perchè l’ha già fatto. E poi perchè Sarri, nella passata stagione, aveva messo Matuidi nello stesso ruolo. Il problema è che Pirlo non pensa al 4-3-3.