BARCELLONA: grazie all'ottimo lavoro della sua difesa non ha mai corso veri pericoli.la sua spinta è sempre importante, ma il gran lavoro questa sera l'ha fatto in difesa, coprendo benissimo la fascia.gara perfetta. Ha avuto una minima sbavatura dopo pochi minuti, ma poi è stato semplicemente insuperabile. Dominante.il suo stacco apre le marcature. Ma il lavoro strepitoso lo fa lì dietro in coppia con Piqué.quando gioca lui il Barça ha assolutamente un uomo in più. Su quella fascia non si ferma mai, nonostante nella fase finale sia evidentemente stanco.preziosissimo in mezzo al campo sia in fase di palleggio, ma soprattutto in quella di interdizione.: protagonista in positivo in occasione dell'1-0 con l'assist da calcio d'angolo. In negativo, invece, allo scadere del primo tempo, regalando il rigore per fallo su Mertens.de Jong 7: classe pura a centrocampo. Decide lui i tempi di gioco del Barcellona lì in mezzo e fa sempre la scelta giusta.​Messi 7,5: non c'è niente da fare, è di un altro pianeta. Il gol del 2-0 è un vero capolavoro che solo un fenomeno come lui può realizzare, così come il rigore guadagnato è frutto di un suo lampo di genio.Suarez 7: il feeling con Messi è un qualcosa di unico, i due si trovano a memoria e lo dimostrano ancora una volta. Freddissimo dal dischetto per il gol del 3-0(dal 47' s.t.).non incide come i suoi compagni di reparto. Da lui ci si aspetta molto di più(dal 39' s.t.).in un clima burrascoso è riuscito comunque a portare a casa una vittoria fondamentale. Adesso l'obiettivo non può che essere la vittoria della Champions per dimostrare a tutta l'Europa che il Barcellona c'è ancora.: qualche incertezza la mostra ogni tanto, ma non si rende protagonista di errori clamorosi.: contiene molto bene Griezmann. Il francese praticamente non entra mai in partita e l'ex Empoli nel secondo tempo inizia a diventare una risorsa per il Napoli con i suoi inserimenti.: cerca di farsi valere il più possibile su Suarez e riesce spesso a contenerlo.: troppi errori lì dietro, uno clamoroso che regala il rigore al Barcellona.: trovarsi di fronte Leo Messi non è il più semplice dei compiti. Qualche volta riesce a farsi valere, ma è veramente un'impresa questa sera contenere il 10 del Barça.: sbaglia qualche scelta ma è sempre nel vivo del gioco, giocando spesso palla con personalità(dal 34' s.t.).: primo tempo anonimo. Su di lui c'è la spinta da parte di Lenglet in occasione dell'1-0 blaugrana, ma Çakır non è dello stesso avviso e convalida il gol.(dal 1' s.t.entra bene in partita e fa girare palla velocemente nella ripresa).: poteva essere la sua partita e invece il polacco è stato praticamente assente. Da lui bisogna aspettarsi assolutamente di più(dal 25' s.t.sembra spaesato e da quando entra in campo combina poco e niente).: l'ultima partita con la maglia del Napoli sicuramente la sognava in maniera diversa, magari rendendosi protagonista con uno dei suoi soliti inserimenti. Invece non è andata così e non ha mai inciso(dal 25' s.t.è vivace il suo ingresso. Cerca di creare qualche insidia ad uno stanchissimo Jordi Alba e ci riesce parzialmente).: difficile affrontare una difesa del genere questa sera. Riesce ad avere però un guizzo procurandosi il calcio di rigore nel primo tempo, realizzato poi da Insigne.: non era semplice scendere in campo a soli sette giorni dall'infortunio. Ha stretto i denti dando tutto, trovando anche il gol su rigore. In crescita nel secondo tempo(dal 34' s.t.: ottimo l'ingresso con il gol trovato in mezzo alla difesa del Barça, ma purtroppo per lui e per il Napoli è oltre la linea spagnola. Dà peso all'attacco del Napoli che si rende più pericoloso).: c'è troppo Messi per lui e il suo Napoli. Gattuso però aveva avvertito, di fronte c'è pur sempre il Barcellona. Restano i meriti per aver fatto risalire la china al Napoli, avergli regalato una Coppa Italia e messo le basi per la prossima stagione.