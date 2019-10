Il quotidiano spagnolo AS ha analizzato i conti del Barcellona e, alla voce "debiti di calciomercato", ha scovato una cifra superiore ai 260 milioni di euro che il club catalano deve a diverse squadre in giro per l'Europa e non solo. Quasi 80 milioni di questa cifra sono da restituire nel breve periodo.

I blaugrana, infatti, devono ancora 94 milioni al Liverpool per l'acquisto di Coutinho, 28 dei quali nei prossimi mesi. L'asso brasiliano ora veste già un'altra maglia, quella rossa del Bayern. Proprio ai bavaresi il Barcellona deve ancora 11 milioni di € per l'operazione Vidal. Così come è in debito di 28 milioni con il Gremio per Arthur, di 32 con il Valencia per Neto e 49 all'Ajax per De Jong.