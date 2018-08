Sirene catalane per Paul Pogba. Secondo il quotidiano Mundo Deportivo, il Barcellona è interessato al centrocampista francese del Manchester United, classe 1993 ex Juventus.



Niente Manchester United per Mateo Kovacic. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il centrocampista croato del Real Madrid (24 anni ex Inter) non vuole essere allenato da José Mourinho.