Uno scontro a distanza tra vecchi compagni di nazionale. Il Barçagate continua a far discutere in Spagna e i protagonisti dell’ultimo confronto sono due leggende del calcio spagnolo: Iker Casillas e Gerard Piqué.



SU TWITCH - Gli ex campioni di Real Madrid e Barcellona hanno partecipato a una trasmissione su Twitch per parlare della Kings League. La discussione è stata accesa proprio dall’ex portiere: "Gerard, devi stare zitto, è uno dei più grandi furti che le persone abbiano potuto vedere nel calcio", le parole pronunciate con riferimento ai presunti favori sul campo nei confronti dei catalani. La pronta risposta di Piqué fa molto discutere e in queste ore sta infiammando i social: "Nei confronti del Barça e del Madrid c'è stato un occhio di riguardo, lo abbiamo sempre detto".



BOTTA E RISPOSTA - Quindi la replica di Casillas: "Per una squadra passare due anni senza ricevere un rigore contro o un cartellino rosso è incredibile". all'improvviso, il portiere ha poi lasciato la trasmissione senza dare spiegazioni.