È ormai passata quasi una settimana dallo scoppio del, lo scandalo che ha visto coinvolto ile i suoi presidenti, per aver pagato l'ex arbitro e all'epoca dei fatti vice-direttore dell'associazione arbitrale spagnola,. Oggi Mundo Deportivo svela nuovi documenti che incastarno e inguaiano ancor di più il club catalano perché con unMa per cosa e per quanto tempo è stato pagato? Dal 2003 al 2018, attraverso la società Dasnil 95,sugli arbitiri in attività che lui stesso, da vice-presidente, contribuiva ad organizzare.Mundo Deportivo, dopo la prima lettera pubblicata nei giorni scorsi in cui "minacciava" il Barcellona di pubblicare il rapporto di collaborazione alla stampa in caso di mancati pagamenti,prestate da giugno a dicembre 2018, un periodo in cui, secondo quanto comunicato dal Barcellona, Negreira"Dall’anno 2003 la società Dasnil 95, guidata dal Signor Enriquez (Negreira), ha fornito servizi di consulenza tecnica su indicazione dei presidenti Signor Laporta, Signor Rosell e Signor Bartomeu, concordando gli onorari per ogni mandato presidenziale, frazionati in annualità e poi in mensilità. Dagli inizi e fino ad ora è noto che il rapporto è stato più che buono, edelle quali ha goduto il mio cliente nel corso di tutti questi anni. Cosa che ha portato a una situazione diIn caso contrario l’attitudine del Fútbol Club Barcelona e in particolare del Signor Bartomeu (all’epoca presidente, ndr) risulterà incomprensibile per il Signor Enriquez,”.