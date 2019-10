Le sconfitte contro Barcellona e Juventus non traggano in inganno, l’Inter di Conte sta crescendo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Qui non ci sono agenzie di rating, commissioni di Bruxelles o il Fondo Monetario internazionale. Le stime di crescita sul governo Conte all’Inter bisogna farsele da soli. Gli indicatori sono molteplici, e vanno dai più immediati punti in classifica ai più elaborati confronti su statistiche di campo. Molti degli «indici» confermano la vox populi e i sondaggi sulla fiducia dei consumatori nerazzurri: nonostante la sconfitta con la Juve, arrivata a pochi giorni da quella di Barcellona, l’Inter cresce. Sette giornate sono una fetta di campionato già consistente, seppur soggetta ad oscillazioni anche importanti, dipendenti da avversari affrontati o picchi di forma. I numeri inizino a significare qualcosa e raccontano di una squadra che solo una volta nell’ultimo decennio aveva fatto più punti (2 anni fa con Spalletti) e mai era tata alla 7ª, così vicino alla vetta”