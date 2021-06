Il Barcellona e Leo Messi continuano a trattare per rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo La Gazzetta dello Sport, i blaugrana stanno pensando di offrire 100 milioni di euro per il prossimi cinque anni, anche se poi La Pulce giocherebbe solo due stagioni col Barça: in questo modo si eviterebbe il limite di 20 milioni a stagione previsto dal salary cap.