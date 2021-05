L'Everton è pronto ad iniziare una trattativa col Barcellona per Philippe Coutinho. I Toffees sarebbero disposti a pagare circa 40 milioni di euro per il suo trasferimento. Grande sponsor dell'operazione è Carlo Ancelotti, allenatore del club inglese che già tempo fa aveva espresso pareri positivi nei confronti del brasiliano.

Ad agevolare la trattativa vi è l'ottimo rapporto che c'è tra i due club coinvolti, i quali hanno chiuso diverse operazioni nelle ultime stagioni: si pensi ad André Gomes, Lucas Digne, Yerry Mina...

A riportare la notizia è il quotidiano As.