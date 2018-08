Altre 48 ore. È questa la deadline che il Barcellona si è dato per risolvere la questione legata al futuro di Yerry Mina. Dopo un Mondiale vissuto da protagonista con la sua Colombia, il centrale non vuole tornare in panchina e cerca un progetto che possa farlo rendere al massimo. Con due club che si stanno dando battaglia per averlo.



YERRY HA SCELTO - L'offerta più importante arrivata fin qui ai catalani è del Lione, che ha messo sul piatto 35 milioni di euro. Il giocatore però non è convinto e aspetta, perché sa che l'Everton di Marco Silva che spinge per averlo ed era arrivato a 30 milioni. La Premier come prima scelta, la Ligue 1 come alternativa. Mina ha scelto, ancora 48 ore e conoscerà il suo futuro.