Secondo quanto riportato dal sito del Daily Mirror, Ronald Koeman ha pianificato una vera e propria rivoluzione in casa Barcellona. Oltre agli acquisti in entrata (con Depay e Wijnaldum ormai in orbita blaugrana), il tecnico avrebbe comunicato al neo-presidente Laporta anche i nomi da mettere sul mercato, in ordine di priorità: Coutinho, Braithwaite, Umtiti, Dembele (dipende dal rinnovo), Sergi Roberto, Pjanic, Junior Firpo, Carles Alena e Matheus Fernandes.