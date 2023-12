In uno specchietto natalizio in vista dell'apertura della finestra di mercato invernale, il noto quotidiano spagnolo Mundo Deportivo propone la rassegna delle occasioni a zero, quindi in scadenza nel 2024, per il Barcellona. Ce n'è per tutti i gusti: da Lindelof a Klostermann e Hummels, da Wan Bissaka a Hermoso, Witsel e Azpilicueta, fino ad arrivare a Rugani della Juve e Yerry Mina della Fiorentina. Per il colombiano, in forza alla Fiorentina che lo ha preso da svincolato, si tratterebbe di un clamoroso ritorno, ma quanto ci sarà di vero?