Il segretario tecnico delparla a tutto campo alla stampa spagnola: "Futuro di? Ha un contratto e prenderà una decisione, non voglio mettergli pressione e nemmeno il presidente vuole farlo. Ha un incarico importante nel club e se gli mettiamo più pressione sarà più difficile. Vogliamo lasciarlo lavorare nella miglior maniera possibile. Riteniamo che sia un allenatore con grande pazienza, che analizza tutto bene e di conseguenza si adatta e pianifica, come ha dimostrato l'anno scorso. Noi siamo qui per aiutarlo, perché abbia la squadra al 100% tutto l'anno per raggiungere gli obiettivi fissati.? E' un capitano esemplare per il suo talento e la sua personalità. Non parla molto, ma insegna tutto sul campo. E' un giocatore chiave, per noi e per lo spogliatoio, perché la sua figura è importante per quelli che già ci sono, per i giovani o per i nuovi acquisti. La storia è di Leo è molto bella, insegna che qui, al Barcellona, con il lavoro si possono ottenere molte cose. Per questo è un esempio e grazie a lui il livello dei nostri giocatori continua a crescere. Difficoltà del mercato?La prima che si può incontrare è in tema finanziario. Poi abbiamo una filosofia di gioco per la quale non tutti i giocatori con talento possono arrivare ed esplodere. Quando provo a convincere un giocatore a venire, alla fine quello che è chiaro è che io non sono l'allenatore e non posso dire che sarà titolare. Qui bisogna allenarsi al massimo e i giocatori che arrivano sanno che i migliori del mondo sono qui e che c'è competizione. A me piace questa competizione tra di loro, è sana perché gli obiettivi a fine stagione sono molti. Barça B? Se è competitivo e ha giocatori di talento sarà più facile per l'allenatore. La decisione di Valverde di avere una rosa corta aiuta. In tutte le forme, noi dobbiamo proteggere perché il saltp da Barça B a prima squadra non è facile. Vogliamo che, quando un giocatore arriva, sia per molti anni. E' chiaro che, con pazienza, si può raggiungere questo obiettivo".