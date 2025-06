Barcellona, accordo con Nico Williams: le cifre

Cristian Giudici

13 minuti fa

Nico Williams dice sì al Barcellona. L'attaccante esterno della nazionale spagnola si è accordato con il club catalano per un contratto per le prossime 6 stagioni fino a giugno 2031 con un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti all'anno, come rivela l'esperto di mercato Fabrizio Romano.



Ora i dirigenti del Barcellona sono al lavoro per trovare un'intesa anche con l'Athletic Bilbao, forte di un contratto fino a giugno 2027. Classe 2002, Nico Williams ha segnato 31 goal e servito 30 assist in 167 presenze in prima squadra.



Sulle sue tracce c'era anche il Bayern Monaco, che ora può tornare a battere altre piste di mercato come quella che porta al portoghese del Milan, Rafael Leao (classe 1999), sotto contratto con i rossoneri fino a giugno 2028 con un ingaggio da 5 milioni di euro netti all'anno.