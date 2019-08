Ci siamo per Junior Firpo al Barcellona: secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo i blaugrana avrebbero raggiunto un accordo totale con il Betis per il terzino sinistro spagnolo, con origini dominicane, in un'operazione da 25 milioni di euro totali, 18 garantiti e 7 legati a bonus. Nelle prossime ore le visite mediche e poi arriverà l'ufficialità.