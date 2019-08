Kia Joorabchian, agente di Philippe Coutinho, ha parlato ai microfoni di talkSPORT, soffermandosi sul futuro del suo assistito: "Il Manchester United è un grande club, ho diverso giocatori lì. Ho rispetto per loro, ma è difficile che Philippe vada lì. E' difficile per lui giocare in un club rivale del Liverpool, è rimasto legato ai Reds. Il suo periodo a Liverpool è stato fantastico. E' difficile vederlo in Premier League".