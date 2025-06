Barcellona, al via la missione per Nico Williams. Quanto costa e com'è la situazione del Fair Play Finanziario

Il club campione di Spagna non ha mai spento i radar sul talento classe 2002 dell'Athletic Bilbao, che un'estate dopo si è convinto a fare il salto di qualità e a mettersi alla prova in un grande club. Ci ha provato il Bayern Monaco per primo, qualche sondaggio dalla Premier League è arrivato ma sono i blaugrana a non aver mai realmente mollato la presa. Cole nella quale gioca il grande amico Lamine Yamal.Il direttivo delha saputo fare breccia pure nelle incertezze del presidente Joan Laporta, che un anno fa non aveva apprezzato particolarmente la scelta di Nico Williams di non forzare la mano con l'Athletic, convincendolo ad affondare il colpo. Da qui, come riporta Mundo Deportivo,Un passo ulteriore dopo l'incontro di venerdì scorso con l'agente di Nico Williams, con cui era stata buttata già una bozza di intesa sul contratto che il nazionale spagnolo andrebbe a firmare. Fin qui tutto semplice, ma il bello o il difficile è l'aspetto successivo.Nell'estate 2024 si rivelò uno scoglio insormontabile, visto che il Barcellona seguiva parallelamente la pista Dani Olmo e i problemi legati alhanno creato forti limitazioni al mercato in entrata., che nella giornata di ieri si è espresso sull'argomento con toni perentori.Commentando l'imminente annuncio dell'acquisto per 25 milioni di euro del portiere Joan Garcia, che ha firmato fino al 2031, e in previsione dell'assalto a Nico Williams, il numero uno del campionato spagnolo ha dichiarato: “(ossia, per ogni euro incassato altrettanti ne possono essere reinvestiti). Nico Williams? Non so se il Barcellona abbia il denaro necessario per farlo. Devono fare alcuni aggiustamenti per essere a norma”.Nel concreto,in direzione Atletico Madrid (liberato a costo zero ma con un risparmio di 10,6 milioni lordi dello stipendio),Per tesserare Joan Garcia, il Barcellona sta lavorando per convinceread accettare la cessione, col Galatasaray in prima fila. Il rinnovo di Szczesny ha chiuso definitivamente gli spazi al tedesco, che percepisce 6,3 milioni di euro lordi fino al 2028.da sponsor di un certo rilievo dopo che, lo scorso aprile, è stato detto no ai 100 milioni per la vendita anticipata di alcuni posti nei palchi d'onore del rinnovato Camp Nou.