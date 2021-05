Con quella di ieri,ha raggiunto leed è attualmente quarto per numero di presenze nella storia del club, a sole 48 dal terzo posto occupato da Iniesta. In questa stagione è stato molto criticato, forse ingiustamente e, in Catalogna, si è iniziato a pensare che non sia più insostituibile, arrivando addirittura ad evidenziare la necessità di trovare un suo erede al più presto. Intanto,Ad oggi,. Al suo posto: nell’Ajax svolgeva proprio la funzione di smistatore di palloni in mezzo al campo e quello di erede del numero 5 blaugrana era il ruolo che la dirigenza catalana aveva immaginato per lui nel Barça del futuro. Così, però,che ha messo in mostra in queste due stagioni. Potrebbe giocarci anche, che però da tanti anni fa ormai il terzino destro. Poi c'è il giovanissimo Ilaix Moriba, ma Koeman lo vede più come una mezzala, al pari di De Jong. Chi invece il tecnico olandese non vede proprio è, arrivato in estate dalla Juve.A luglio, il mediano di Sabadell compirà 33 anni e la ricerca di un degno erede è diventato uno dei temi di mercato più caldi in Catalogna nelle ultime settimane. Don Balon lo ha individuato in, della Roma. Mundo Deportivo ha fatto addirittura quattro nomi:del Rennes,della Real Sociedad,del Sassuolo edell’Ajax. Radio Catalunya ha parlato di, in un’ipotesi di scambio con Pjanic. Sempre in cambio del bosniaco, secondo Sport, potrebbe arrivare, un profilo più pronto, che ad oggi è uno dei migliori interpreti al mondo di quel ruolo, ma in un modo molto diverso da Busquets. Infine, ancora Sport ha avanzato l’ipotesi di unaIl degno continuatore del suo modo di fare calcio è considerato, quasi all’unanimità,, anche se il madrileño cresciuto nell’Atletico e forgiato dal Villarreal ha più forza fisica, più intensità, ma anche meno inventiva.Forse però, a Barcellona si stanno scervellando per risolvere un enigma che non ha soluzione.è stato ed è tuttora. Forse più di tutti è stato. Governa il gioco, in entrambe le fasi, praticamente stando sempre. Da lì attira la partita su di sé. Da lìcon i suoi lunghi tentacoli per recuperare palla. Da lì, ad uno o due tocchi,. Negli ultimi tempi, poi, dopo gli addii di Iniesta e Xavi, si è messo anche aed ogni tanto trova corridoi che solo i due sopracitati vedevano.In questa stagione lo si è criticato tanto, forse troppo severamente. Finora infatti, ha giocatoe ha fornito(6 in entrambe). Per un paio d’anni può ancora giocare su questi livelli, magari con un ricambio all’altezza che lo faccia rifiatare ogni tanto. Poi bisognerà voltare pagina.anche perché il calcio moderno richiede altro. L'affannosa ricerca di un erede di Sergio Busquets, in arte el quitanieves (lo spazzaneve), potrebbe quindi non produrre risultati.