L'allarme arriva dalla Spagna, più precisamente dalle pagine del Mundo Deportivo: i marziani del Barcellona sembrano essere più fragili del previsto. Sono già otto gli infortunati in questa prima parte di stagione; un numero importante per qualsiasi squadra, a maggior ragione per i blaugrana che puntano a vincere tutte le competizioni a cui prendono parte. L'ultimo in ordine temporale è stato Junior Firpo ma prima di lui anche campioni del calibro di Messi, Suarez, Umtiti e Jordi Alba si sono fermati ai box per ricevere cure. Emergenza? Per ora no, ma in Catalogna dovranno ricorrere alle seconde linee per sopperire all'allarme infortuni.