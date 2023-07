Secondo quanto riportato dal Sudamerica, l'Argentinos Juniors è sul piede di guerra contro il Barcellona per l'operazione che ha portato in Catalogna Roman Vega, terzino sinistro del 2004: il prestito avrebbe dovuto essere pagato 500mila dollari americani, ma non è stato fatto. Per questo i blaugrana avranno 20 giorni per ovviare a questa mancanza, altrimenti sarà mobilitata la FIFA.