Secondo Sport, il Barcellona potrebbe rinforzarsi ulteriormente in attacco. Koeman infatti ha chiesto un altro rinforzo e questo potrebbe essere Luuk De Jong. L'olandese è in uscita dal Siviglia e per caratteristiche completerebbe l'attacco blaugrana, ma il rendimento altalenante e la mancanza di fondi al momento bloccano la trattativa. Tuttavia, qualora la situazione restasse la stessa anche gli ultimi giorni di mercato, i catalani potrebbero provare a prenderlo in prestito per non rischiare di restare scoperti.