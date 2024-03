Barcellona: anche Amorim in lizza per la panchina

La corsa alla panchina del Barcellona per la prossima stagione è iniziata. Si sta cercando infatti il dopo Xavi, che con ogni probabilità lascerà i blaugrana in estate. Il nome nuovo è quello di Ruben Amorim, attuale tecnico dello Sporting Lisbona prossima avversaria dell'Atalanta in Europa League. Infatti sembrerebbe essere lui il favorito per il dopo Xavi, lo riporta The Independent.



I DETTAGLI - Il tecnico portoghese ha riportato lo Sporting Lisbona sul tetto del Portogallo vincendo il campionato nel 2020-2021,in aggiunta ad una Supercoppa Portoghese nel 2021-2022 e due coppe di Portogallo nel 2020-2021 e nel 2021-2022. Si è seduto sulla panchina dello Sporting in 198 occasioni ottenendo una media punti di 2.25. Anche in questa stagione sta lottando per rivincere il titolo. Infatti lo Sporting Lisbona è attualmente primo con 59 punti a più uno sul Benfica secondo avendo anche una partita in meno. Il contratto che lo lega al club portoghese scadrà nel 2026.