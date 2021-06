Si è insediato solo da pochissimi mesi alla guida delper il suo secondo mandato da presidente, maLa conferma di Ronald Koeman e il rinnovo di contratto di Leo Messi sono solamente una faccia della medaglia: ad agitare il sonno del numero uno blaugrana c'è anche la grana, l'ennesimo braccio di ferro che può condizionare il mercato in entrata dei catalani.- Talento indiscutibile abbinato a un carattere bizzoso e ad una professionalità non sempre massimale che ha finito per influire spesso sulla sua tenuta atletica, ma soprattuttoAcquistato per 105 milioni di euro più bonus (30 sono già maturati e sono stati versati, ne restano ancora potenzialmente 10) dal Borussia Dortmund nell'estate 2017, Dembelé è reduce da una buona annata agli ordini di Koeman eMaa fronte dei ripetuti contatti per prolungare l'attuale accordo. Il timore più recondito è che si tratti di una strategia per giocare sul prezzo, a maggior ragione in caso di un buon Europeo con la Francia, o che dietro si nasconda una proposta allettante di un altro club.- Per questi motivi, Laporta e la sua squadra non hanno intenzione di portare questa vicenda troppo per le lunghee nelle prossime settimane torneranno alla carica per definire il futuro di Dembelé., come conferma Mundo Deportivo. A un solo anno dalla scadenza,: in un passato nemmeno troppo lontano, Dybala, Bernardeschi e Bentancur sono entrati nelle chiacchierate informali tra le due società. Il classico male minore in casi come questi, perché l, primo nome della lista di Leonardo in caso di partenza di Kylian Mbappé.