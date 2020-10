Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

“Ansu Fati quando corre ha qualcosa di simile a una gazzella, sembra un venditore ambulante giovane e nero che vedi improvvisamente mettersi a correre quando quelli che urlano “acqua, acqua” sul Paseo de Gracia avvisano che sta per arrivare la Guardia Civil”. Questa la frase in un articolo pubblicato da ABC, giornale spagnolo, che ha scatenato le polemiche a Barcellona.nel commento della partita vinta dalla squadra di Koeman 5-1 martedì contro il Ferencvaros, in Champions League.A sottolineare l’episodio è stato Antoine, compagno di squadra di Ansu Fati, che su Twitter ha pubblicato l’articolo in questione commentando: “