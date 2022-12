Attualmente impegnato al Mondiale con la Spagna di Luis Enrique, Ansu Fati, giovane talento del Barcellona, non smette di pensare alle vicende col club catalano. Intervistato dai colleghi del Mundo Deportivo, il classe 2002 ha recriminato con Xavi. ”Volevo giocare di più in questo primo scorcio di stagione - ha ammesso l’attaccante -. Ma a decidere è l’allenatore e devo essere io a cercare di cambiare la situazione. Spero comunque di restare in Catalogna”.