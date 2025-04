Barcellona, appunti verso l'Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli

in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l'andata delle semifinali di Champions League., al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari,e al suo staff di collaboratori. Partendo dal presupposto che i nerazzurri sono chiamati prima a risolvere le proprie incertezze palesate soprattutto in occasione della doppia sconfitta contro Bologna e Milan. La prima considerazione generale che viene naturale fare è che, eliminato nei quarti di finale.dai giocatori che, ovviamente, sono il fulcro di tutto quanto. Perché le qualità individuali sono enormi in quasi tutti gli interpreti ma stupisce che, insieme a talenti innati come, emerga con naturalezza dalla Masìa un ragazzo come Gerard Martìn, che sta sostituendo con una certa naturalezza un certo Baldé. Questo accade perché ogni interprete della rosa blaugrana sembra avere un database calcistico, appreso negli anni del settore giovanile e aggiornato quotidianamente con un allenatore preparato come Flick, che consente di scendere in campo sapendo sempre cosa fare e quando farlo.perché i ragazzi di Inzaghi hanno dimostrato a più riprese di sapersi adattare ad ogni scenario, ad ogni tipo di gara, come ci ha detto pure il doppio confronto col Bayern.– cannoniere ancora eccezionale a 35 anni e regista avanzato all'occorrenza –– decisamente meno punta ma più bravo negli spazi stretti e meno leggibile per un centrale bravissimo in marcatura come Francesco Acerbi. E prezioso anche per dare più soluzioni, venendo dentro al campo, a due esterni temibilissimi come Lamine Yamal e Raphinha.per qualità superiore sia a Gavi che a Fermìn Lopez ma forse un po' meno propenso al lavoro in ripiegamento.La sensazione è che Flick dovrà valutare al meglio su quali pedine puntare per non rischiare, anche con l'Inter, di perdere all'improvviso gli equilibri che portatori di palla puri come Pedri, De Jong e Dani Olmo non possono darti per novanta minuti.A proposito di ampiezza, se un calcio di talento e di livello alto non può prescindere dai duelli individuali – e in questo sia Yamal che Raphinha viaggiano su statistiche stagionali mostruose (14 reti e 22 assist il 2007, 30 e 23 il secondo) –Soprattutto nella prima fase della partita col Real,che ha tagliato fuori Rodrygo e messo sotto pressione il centrocampo del Madrid e Lucas Vasquez. Sul lato opposto, Koundé è giocatore per caratteristiche più adattato e portato a spingere meno, ma ciò non toglie cheCon loro, servirà un contributo non indifferente di Carlos Augusto (più in forma di Dimarco) e riavere, almeno a gara in corsa, un Dumfries in condizioni accettabili per potersi concedere qualche scorribanda.E' altamente probabile che il Barcellona farà la partita anche mercoledì prossimo a Montjuic, ma questo non significa che le opportunità per fare male l'Inter se le potrà costruire.– che deve essere necessariamente di grande precisione e tempismo contro una squadra come il Barcellona bravissimo anche nella riaggressione –a Lautaro Martinez saranno richiesti gli straordinari, mentre sul partner ad oggi i dubbi sono molti e legati alle incognite su Marcus Thuram. Uno che coi suoi strappi sarebbe in grado di tenere in stato di allerta costante la coppia Cubarsì-Inigo Martinez come Vinicius e Mbappé hanno saputo fare nel secondo tempo.Cercando di tradurre tutto questo in parole più semplici, le chiavi per uscire da Barcellona con un buon risultato e la possibilità di giocarsi le proprie chance nel ritorno a Milano saranno principalmente due:In fase difensiva, gestire al meglio i tempi di pressione e le scalate sarà fondamentale per non offrire troppo campo alle qualità di una avversario che, a dispetto della solita filosofia del possesso e del palleggio nel breve, non si fa troppi problemi a verticalizzare e sfruttare il contropiede quando c'è campo.