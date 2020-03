Tornato dal prestito all’Istanbul Basaksehir, il centrocampista Arda Turan studia le prossime mosse per liberarsi dal Barcellona, squadra a cui è legato fino al giugno. Al quotidiano AS ha rivelato: “Sono tornato al Barça a causa del contratto, è stata una scelta sia mia che del club. Probabilmente l’anno prossimo giocherò in un’altra squadra, anche fuori dalla Turchia, ma se il Galatasaray dovesse chiamarmi accetterei senza porre nessuna condizione”.