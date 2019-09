E' Fabian Ruiz il grande obiettivo di mercato del Barcellona. La notizia, circolata nelle scorse settimane, è rilanciata in prima pagina dal Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino agli affari blaugrana. ​Il viaggio di Eric Abidal al Via del Mare di Lecce per Lecce-Napoli è servito per sciogliere gli ultimi dubbi: il centrocampista cresciuto nel Betis Siviglia sotto le gestioni Pepe Mel e Quique Setien, che De Laurentiis ha pagato 30 milioni di euro poco più di un anno fa, è il talento che Bartomeu vuole portare in Spagna nel 2020. Per due volte il Barcellona ha provato a prendere il campione d'Europa under 21, ai tempi dell'Elche e nell'estate 2018, il prossimo anno ci sarà un nuovo assalto.



PROPOSTA - Il Napoli, da questo punto di vista, non è preoccupato. Si gode Fabian Ruiz, sa che i suoi giocatori sono ricercati e desiderati, ma non è disposto ad ascoltare offerte. In passato è successo per Koulibaly e Zielinski, ora tocca a Fabian. Lo spagnolo non si tocca, è considerato un pilastro del presente e del futuro, non a caso è in piedi una trattativa con il suo agente per il rinnovo del contratto fino al 2024, con l'ingaggio che passerà da 2,5 milioni a circa 3,5.



'VOGLIO IL RINNOVO' - Dal canto suo Fabian Ruiz non considera il ritorno in Spagna una possibilità: "​Credo che per tutti sia piacevole leggere il proprio nome associato a club del genere, ma ho sempre detto la stessa cosa: ho ancora quattro anni di contratto con il Napoli e sono molto contento. L'allenatore mi trasmette la fiducia che tutti giocatori desiderano. Rinnovo con il Napoli? Il club e i miei agenti stanno parlando e spero che arrivi presto l'accordo. Io sono stato molto contento fin dal primo momento in cui sono arrivato. Mi hanno dato tanta fiducia".