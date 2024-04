Barcellona, assalto a Kvaratskhelia: contatto col Napoli per trattare

L'attaccante georgiano del Napoli non sta sicuramente replicando l'annata magica della passata stagione, quella dello scudetto, ma è comunque una nota positiva nel negativo che il mondo azzurro sta vivendo.sta provando a lavorare con il padre e con l'agente del giocatore, Mamuka Jugeli perLo stipendio è però fra i più bassi della rosa e un aumento è la priorità del georgiano che si sente fra i giocatori più importanti in organico al pari di Osimhen.

Proprio per questo motivo il Barcellona si è fatto sotto, ha contattato l'agente che, non a caso, in recenti intervisti ha parlato molto bene del club catalano, e si è mosso anche con il Napoli. Secondo AsDe Laurentiis non ha chiuso del tutto la porta, ascolterà eventuali offerte, ma perdendo Osimhen, l'idea principale resta quella di trattenere ancora Kvaratskhelia.