Barcellona-Atletico Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Penultimo atto della Coppa del Re, con la semifinale trache va in scena questa sera. I blaugrana arrivano alla partita dopo aver eliminato il Berbastro, il Betis e il Valencia. I Colchoneros, invece, hanno fatto il seguente percorso, eliminando UE Vic, Cacereño, Marbella, Elche e Getafe.Partita: Barcellona-Atletico MadridData: 25 febbraio 2025Orario: 21.30Canale TV: TelelombardiaStreaming: Telelombardia e Cronache di Spogliatoio

Szczesny; Koundé, Garcia, Cubarsì, Balde; Casadó, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski.Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta; Simeone, Llorente, De Paul, Lino; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.La sfida di Coppa del Re tra Barcellona e Atletico Madrid sarà trasmessa in tv da Telelombardia, canale numero 10 del digitale terrestre. Telelombardia è visibile per i residenti in Lombardia, oltre che in Piemonte (Novara, Vercelli, Biella), una parte della Liguria, a Verona e Vicenza.

Streaming di Telelombardia disponibile sull'app ufficiale dell'emittente, scaricabile su dispositivi con sistemi operativi iOS e Android. Il match sarà trasmesso anche sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.La telecronaca della partita è affidata a Cristiano Ruiu, con il commento tecnico di Matteo Zorloni.