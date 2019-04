Alle 20.45 al Camp Nou si affrontano la prima e la seconda forza del campionato:. I Colchoneros devono rispondere alla vittoria dei rivali del Real Madrid, che hanno vinto 2-1 in rimonta contro l’Eibar grazie a una doppietta di Benzema., in precedenza erano arrivate sei vittorie consecutive nella Liga., la precedente l’aveva persa contro l’Athletic Bilbao. Con una vittoria, la squadra di Valverde chiuderebbe il discorso verso la conquista del titolo.: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, L. Suarez, Coutinho. All. Valverde: Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Koke, Thomás, Rodrigo, Saúl; Diego Costa, Griezmann. All. Simeone