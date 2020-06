Non si può sbagliare: Barcellona Atletico Madrid, in scena al Camp Nou alle 22.00 di questa sera, è il big match della 33esima giornata della Liga spagnola. I catalani infatti, dopo l’ultimo pareggio in casa del Celta Vigo hanno pienamente rimesso in discussione il titolo nazionale, che prima del lockdown sembrava saldamenti in mano a Messi e compagni. Dopo due pareggi nelle ultime tre partite la squadra di Setien non può perdere altri punti, perché si trova ad inseguire, al secondo posto a -2 dal Real Madrid, che nel frattempo ha recuperato ben 4 lunghezze. Ma l’avversario di turno non è di certo dei più comodi, dato che l’Atletico Madrid di Simeone è terzo in classifica e ha appena centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato, blindando il terzo posto e la qualificazione in Champions League, seppur sia ormai lontana dalla vetta: un eventuale risultato positivo al Camp Nou spianerebbe la strada agli odiati rivali del Real Madrid. Convocato Arthur, neo acquisto della Juve, che però parte dalla panchina.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Riqui Puig.



Atletico (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Felipe, Lodi; M. Llorente, Thomas, Saul, Carrasco; Correa, Diego Costa.​