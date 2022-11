Il terzino del Barcellona Alejandro Balde, che ha raggiunto la nazionale spagnola a pochi giorni dall'inizio del Mondiale per sostituire l'infortunato Gayà, è ritenuto un elemento importante per il futuro del club blaugrana. In un intervista riportata da COPE, il giocatore, accostato anche al Milan, ha parlato del suo rinnovo, vista la scadenza contrattuale fissata a giugno 2024. "Il club sta lavorando per il mio rinnovo. Io voglio rimanere al Barcellona, vedremo cosa succederà" ha dichiarato il terzino, svelando come la volontà sia la stessa da entrambe le parti. C'è ottimismo per il rinnovo di Alejandro Balde.