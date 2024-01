Barcellona, Baldé si opera e salta il Napoli. Deco: 'Se possibile lo sostituiremo'

Deco, ds del Barcellona, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro il Villarreal, tornando anche sull'infortunio occorso ad Alex Baldé in settimana:



“Prima di tutto, dobbiamo essere certi riguardo a Balde, se potrà o meno giocare. Dovremo valutarlo tutti insieme: il giocatore, i medici, gli allenatori... E se potremo utilizzare parte del suo ingaggio, allora proveremo a fare un nuovo acquisto”



COSA E' SUCCESSO - Balde si è infortunato al tendine del ginocchio destro, un guaio che costringerà il giovane difensore all'operazione con il dottor Lasse Lempainen, in Finlandia. I tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti, ma con grande probabilità Balde sarà costretto a saltare la doppia sfida contro il Napoli negli ottavi di finale di Champions League, in programma il 21 febbraio nella sua gara di andata e il 12 marzo nel ritorno.