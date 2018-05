Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha concesso un'intervista a Radio Catalunya e parlato anche del futuro di Sergio Busquets, corteggiato dal PSG: "Rinnovo? E' un giocatore fondamentale per il Barça, per il suo gioco e per quello che dà. Ora non ci sono aggiornamenti, posso solo dire che lui è decisivo per il nostro gioco e che mi piacerebbe che Busquets, un giorno, lasci il Barcellona come ha fatto Iniesta".