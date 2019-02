Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu ha dichiarato in un'intervista al quotidiano francese Le Figaro: "Il futuro dopo Messi? Ci stiamo pensando, ma è ancora lontano. Leo ha solo 31 anni, il suo rendimento è ottimo e gioca sempre meglio. Non so come faccia. Quando non giocherà più con noi, sarà impossibile sostituirlo con un altro calciatore. Dopo Messi non c'è nessuno".



"Rabiot? L'unica certezza è che il prossimo 30 giugno scadrà il suo contratto col PSG. Neymar? Con i soldi della sua cessione abbiamo già scommesso su altri due attaccanti come Coutinho e Dembelé".