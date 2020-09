Prima del trofeo Gamper con l'Elche, il presidente delè intervenuto a TV3 per parlare di alcune tematiche, a partire dalla mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti: "Siamo in un normale processo di voti di sfiducia. Ci sono dieci giorni per valutare e altri dieci per la convalida. La giunta lavorerà come sempre. Il mercato chiude il 5 ottobre e abbiamo ancora movimenti da fare. Vogliamo fare una squadra competitiva. In questo momento nessuno vuole dimettersi. Il club non si ferma e abbiamo molto lavoro da fare. Vogliamo continuare a lavorare e aspetteremo il processo. Nessun dirigente mi ha detto nulla. Tutti siamo concentrati in questo momento. Approvare i numeri non c'entra. Stiamo seguendo la vita quotidiana del club e facendo quello che deve essere fatto con questo voto di sfiducia, qualunque cosa".- "Come presidente non entrerò in conflitto con Messi. Parla in campo come abbiamo visto. E' una questione parcheggiata. Non potevo permettere, come qualsiasi persona nel consiglio di amministrazione o nello staff tecnico, di lasciar andare il miglior giocatore al mondo. Le questioni si discutono in casa. Dobbiamo essere felici che Messi continui con noi. E' entusiasta di Koeman. L'importante è che giochi per il Barça, a casa. Vogliamo che si ritiri nel club e fare un progetto con Leo".- "I soldi non sono un problema con il Lione. Il Barça ha abbastanza risorse. Prima che i giocatori entrino però, altri devono andarsene. Ci sono partenze che abbiamo in mente () e altri arrivi".- "E' un giocatore del Barcellona e uno dei più importanti di questo club. Ha un contratto valido".- "Non farò nomi precisi, ma il Barça, come molti club, ha meno entrate. Soffriamo una mancanza di risorse importanti e dobbiamo adattarci. Dobbiamo abbassare il monte ingaggi e rispettare il Fair Play Finanziario. Al momento non c'è spazio per far entrare nuovi giocatori se non ne escono altri".- "Gli è stato detto quando è previsto il suo licenziamento. Si negozia la sua uscita amichevole dal club, non è stato possibile raggiungere un accordo e ora si deciderà in tribunale. Non voglio parlare di Setien, ma del nuovo progetto. Non parliamo delle cose brutte del passato, ma del futuro e di quello che verrà ... Inizia una stagione che il tifoso del Barça vuole vivere con entusiasmo".