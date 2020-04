Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha dichiarato che il club blaugrana non riuscirà a raggiungere il miliardo di ricavi per la stagione 2019/20. Lo riporta Forbes con le parole del numero 1 dei catalani: “Siamo il club con i maggiori ricavi al mondo, ma non saremo in grado di raggiungere gli 1,05 miliardi di euro che avevamo previsto. Il Barcellona ha registrato ritmo record a febbraio, ben al di sopra delle nostre aspettative”. Prima dell’inizio della pandemia coronavirus.



MODIFICARE - “Non abbiamo entrate da vendite di biglietti, diritti TV, hospitality, negozi, museo. Si tratta di una riduzione molto significativa dei ricavi e stiamo cercando di compensarla con la riduzione degli stipendi degli atleti e dei dipendenti, compresi i dirigenti, e con altri modi per ridurre i costi e i progetti che possono essere sospesi. Modificheremo i modelli e il modo in cui facciamo le cose”.