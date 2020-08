Quique Setien non sarà più l'allenatore del Barcellona. Il presidente dei blaugrana, Josep Bartomeu, ha confermato alla Cope che "Setien è fuori". Dopo l'eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco, il tecnico è stato esonerato e ora sarà rivoluzione in casa Barcellona. In pole per sostituire Setien sulla panchina dei blaugrana c'è Ronald Koeman, che nelle scorse ore ha lasciato Barcellona: è pronto a dire addio alla nazionale olandese per sedersi sulla panchina del club catalano. Le alternative sono Mauricio Pochettino e Xavi.