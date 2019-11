Dopo una lunga trattativa estiva, Neymar è rimasto all'ombra della Tour Eiffel. Il Barcellona non è riuscito a riportare la stella brasiliana in Catalogna ma sembra che qualcuno non sia riuscito a farsene una ragione. Ecco che il presidente blaugrana ​Josep Maria Bartomeu ai microfoni di AP torna sulla trattativa per O'Ney: "Dopo tutto quello che è successo la scorsa estate è ancora un giocatore del PSG. Dobbiamo avere il massimo rispetto per un club e i suoi giocatori".



COUTINHO E DEMBELE - "Ousmane (Dembele ndr) ha avuto sfortuna per via di alcuni problemi fisici, però confidiamo nel suo talento. Coutinho ha fatto fatica ad adattarsi e allora abbiamo optato per un prestito al Bayern Monaco. Stiamo parlando comunque di una stella di classe mondiale".